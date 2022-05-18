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Болгарская журналистка опровергла три мифа о российском газе

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Visar Kryeziu/AP

В Болгарии широко распространены несколько мифов о поставках газа из России, написала журналистка издания «Гласове» Ваня Григорова и опровергла их.

Во-первых, Григорова поставила под сомнение заявление пресс-секретаря правительства Лены Бориславовой об отсутствии у газопровода «Турецкий поток» ответвлений для Болгарии. По ее словам, с начала 2020 года Болгария на 100% получает газ из России по «Балканскому потоку» через Турцию.

Во-вторых, Григорова опровергла убеждение партии «Демократическая Болгария», что стране выгодна смена поставщика газа из-за роста цен на российское топливо. По ее словам, подорожание обусловлено формулой оплаты, которая изменилась после иска Еврокомиссии против «Газпрома».

В-третьих, проамериканские эксперты утверждают, что в 2021 году Россия ограничила поставки газа в Европу и создала искусственный дефицит. Григорова отмечает, что в прошлом году, несмотря на пандемию и связанную с ней экономическую нестабильность, Москва продолжала исполнять перед Евросоюзом обязательства по газовым контрактам.

На этой неделе премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что цена на газ для потребителей в стране снизится к апрельским показателям в июне 2022 года.

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