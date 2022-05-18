Хуснуллин заявил, что освобожденные территории Украины перейдут на расчеты в рублях

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины введут оборот рубля. Об этом вице-премьер рассказал в ходе рабочего визита в Мелитополе, пишет РИА «Новости».

«Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны — будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля», — сказал он.

Ранее 18 мая Хуснуллин заявил, что Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины. Сейчас власти ведут оценку объема необходимых денег, которые нужно будет затратить на эти цели. Среди приоритетных направлений работы --восстановление социальных объектов, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса.

В Мелитополе же Хуснуллин заявил, что Запорожская область Украины может работать «в дружной российской семье».

До этого вице-премьер заявлял, что достойное место «в российской семье» займет Херсонская область Украины. Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области сообщала, что намерена обратиться к России с просьбой принять регион в состав федерации.