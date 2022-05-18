Росстат: недельная инфляция замедлилась до 0,05%

Инфляции в России с с 7 по 13 мая составила 0,05 % против 0,12% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

При этом с начала года инфляция составила 11,84%. По данным ведомства, темпы роста цен на большинство товаров и услуг продолжают снижаться.

В частности, овощи и фрукты в среднем подешевели за неделю на 0,3%, также зафиксировано снижение цен на сахар, куриное мясо и яйца. Кроме того, продолжается снижение цен на бытовую технику и радиоэлектронику, зафиксировано снижение цены на бензин на 0,02%.

«Из 10 наименований лекарств, входящих в набор для еженедельного наблюдения, подешевели девять. В наибольшей степени подешевел левомеколь – (-)2,49%», — добавили в Росстате.

Ранее представитель Министерства экономического развития РФ сообщил, что инфляция в России на данный момент находится на локальном максимуме.