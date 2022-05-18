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Захарова назвала грабежом изъятие активов Сбербанка и ВЭБ на Украине

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РИА «Новости»

Решение Киева о принудительном изъятии активов Сбербанка и ВЭБ.РФ на Украине является грабежом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова назвала указ президента Украины Владимира Зеленского об изъятии российской собственности «наглым воровством активов» дочерних структур Сбербанка и ВЭБ.РФ.

«В Киеве никого не смущает тот факт, что в отбираемых дочерних банках находятся также денежные средства и граждан Украины, юридических лиц Украины, которых нынешняя власть просто грабит», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация планирует инициировать арбитраж с целью взыскания с Украины убытков из-за национализации российских активов.

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