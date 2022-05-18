Минпромторг будет раз в квартал пересматривать перечень товаров для параллельного импорта

Перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный 6 мая, будут пересматривать раз в квартал. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве уточнили, что изменения будут вноситься в список на основании мониторинга товаров – в том числе, на полках магазинов.

«По предварительным оценкам, изменение перечня будет носить ежеквартальный характер. Главный критерий, на основании которого будет приниматься решение о расширении или уменьшении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, — фактические отгрузки импортной продукции в Россию», — заявили в министерстве.

Поэтому Минпромторг совместно с бизнесом будет проводить анализа рынка. И по его результатам принимать решение о внесение изменений в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают, что уже сейчас следовало бы дополнить перечень запчастями для автомобилей: расширить и конкретизировать имеющийся список. Пока там только общие категории.

«Список следовало бы расширить и детализировать. Но пока дилеры будут работать с тем, что есть. В течение квартала будут смотреть, как работает перечень в целом», — уточнил президент РОАД Вячеслав Зубарев.

В опубликованный 6 мая перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, вошло 96 товарных позиций, в том числе электроника, бытовая техника, одежда, обувь, автомобили, продукты химической промышленности. 17 мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что товары, ввезенные по параллельному импорту, появятся в России летом.