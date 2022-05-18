Стратег по рынкам валют: юань становится кандидатом для диверсификации валютных сбережений

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов Считает, что китайский юань становится естественным кандидатом для диверсификации валютных сбережений россиян.

«Перспективы юаня оптимистичны и в целом связаны с тем, что китайская экономика растет быстрее, чем мировая. Основные риски для юаня сейчас связаны с геополитикой. Напряженность в отношениях между Тайванем, Китаем и США в последние месяцы усилилась», — отметил он.

После введения санкций против России объемы торговли юанем на Мосбирже в мае выросли до $270 млн в день, что делает эту валюту третьей наиболее ликвидной валютой на Мосбирже.

Оборот торгов юанем и объем юаневой ликвидности на Мосбирже будут увеличиваться по мере развития торговых отношений между Россией и Китаем. В прошлом году Китай был крупнейшим внешнеторговым партнером России с долей 18%.

Также рост интереса к этой валюте могут повысить популярность юаня на российском финансовом рынке. Не исключено, что финансовые организации смогут предложить клиентам инструменты в юанях, а в будущем российские инвесторы получат доступ на китайский рынок акций.

Значимость Китая для российской экономики, а также дружественные отношения с Россией делают юань естественным кандидатом для диверсификации валютных сбережений россиян. Высокая стабильность и низкая волатильность делают юань привлекательным именно для сохранения накоплений, при этом существуют и перспективы укрепления китайской валюты.

По прогнозам SberCIB, юань может укрепиться с 9,6 рубля на конец второго квартала 2022 года до 11,9 рубля на конец первого квартала 2023 года.