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Силуанов заявил о созданных в России альтернативах систем Visa и Mastercard

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России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard. Об этом во время выступления на просветительском марафоне общества «Знание» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Альтернатива платежным западным системам Mastercard и Visa смогла появиться в России», — отметил Силуанов.

Ранее в среду Силуанов посчитал, что экономика России пережила первый шок от введенных санкций. По его словам, российская экономика не будет закрываться или изолироваться. При этом он добавил, что РФ потребуется время, чтобы преодолеть введенные против нее технологические ограничения.

Он также заявил, что Россия не намерена объявлять дефолт по госдолгу, так как у страны есть возможность оплаты в рублях, даже при условии закрытых западных структур.

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