Силуанов: деньги у нас есть

Министр финансов России Антон Силуанов на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, так как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты для платежей в иностранной валюте, передает ТАСС.

«26 мая скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит. Деньги у нас есть», — сказал министр.

В рамках просветительского марафона Силуанов также сообщил, что российская экономика пережила первый шок от введенных санкций.

Ранее министр финансов заявлял, что не исключает сокращения добычи российской нефти на 17% в 2022 году из-за отказа европейцев ее покупать.

Также он объявил, что министерство готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и не допустят его полного исчерпания.