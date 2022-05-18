Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Певица Алена Свиридова объяснила, зачем уехала в Узбекистан 12:57
Глюкоза в «голом» платье с языками пламени пришла на премию «ЖАРА Music... 12:55
В Кремле заявили, что предстоит идентифицировать личности людей... 12:54
В Индии женщина 36 лет выдавала себя за мужчину, чтобы воспитать дочь... 12:50
В Кремле констатировали полное отсутствие у Украины желания продолжать... 12:50
В Кремле поздравили Слуцкого с назначением на пост руководителя фракции... 12:47
Жители Латвии продолжают ездить в Белоруссию, несмотря на предостережения МИДа 12:47
Сара Джессика Паркер не разговаривала с Крисом Нотом после обвинений его... 12:47
Шаляпину предложили продавать билеты на концерт за 50 рублей 12:46
Посол Италии в Москве вызван в МИД России 12:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Силуанов: деньги у нас есть

Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, так как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты для платежей в иностранной валюте, передает ТАСС.

«26 мая скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит. Деньги у нас есть», — сказал министр.

В рамках просветительского марафона Силуанов также сообщил, что российская экономика пережила первый шок от введенных санкций.

Ранее министр финансов заявлял, что не исключает сокращения добычи российской нефти на 17% в 2022 году из-за отказа европейцев ее покупать.

Также он объявил, что министерство готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и не допустят его полного исчерпания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть