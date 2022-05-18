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Стало известно, когда новые напитки заменят в России Pepsi и Mirinda

«Известия»: в июне в России появятся напитки на замену Pepsi и Mirinda

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Depositphotos

Компания PepsiCo начнет отгружать новые газированные напитки, которые заменят в России Pepsi и Mirinda, в начале июня. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на близкий к организации источник на продовольственном рынке.

Он сообщил, что речь идет о локальных брендах, которые созданы специально для РФ. Как рассказал изданию источник, данный производитель решил выпускать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом «Русский дар». В настоящее время под этой маркой выпускают квас.

Вместе с тем остается в силе решение о приостановке производства и продаже Pepsi, Mirinda и 7Up, указали в PepsiCo. Торговым сетям поставляют оставшиеся на заводах запасы.

В начале марта PepsiCo объявила о прекращении продажи напитков в России. Организация решила приостановить реализацию Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.

Также стало известно, что московский комбинат «Очаково» представил свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite.

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