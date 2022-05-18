Финансист назвал условие, при котором закончится доминирование доллара

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что в настоящее время доллар используют повсеместно в глобальных расчетах.

Он напомнил, что в валюте США торгуются мировые ресурсы и проводится большинство торговых операций. Однако, как отметил финансист, это может измениться благодаря массовому переходу к расчетам за ресурсы в нацвалютах.

По его словам, власти Соединенных Штатов сами дают основания для ухода из доллара. Сделав «заморозку» золотовалютных резервов России они де-факто показали, что так же могут поступить и с ЗВР Китая и Индии.

«Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро», — сказал аналитик.

При этом он указал, что в настоящее время это особо невыгодно. В ближайшие десять лет объем торговли в данных валютах может снизиться с 76% до 50%, добавил эксперт.

Ранее обозреватель Жан-Пьер Робен в своей колонке для французской газеты Le Figaro написал о том, что специальная военная операция РФ на Украине и последовавшая на нее реакция Запада пошатнули положение доллара как международной резервной валюты.