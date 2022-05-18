FT: ЕС хочет пожертвовать климатом для снижения зависимости от России

Евросоюз желает привлечь €20 млрд за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать уменьшение зависимости от российских энергоресурсов. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

По их данным, Европейская комиссия (ЕК) изучает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. План ЕК предусматривает продажу от 200 до 250 млн сертификатов из резерва.

Как рассказали источники, Еврокомиссия собирается к концу этого десятилетия выделить порядка €200 млрд, чтобы перестать зависеть от энергоносителей РФ. Средства намерены инвестировать в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.

При этом, как указало издание, одним из последствий продажи большего числа сертификатов станет падение цены на углеродные квоты, что снизит стоимость использования угля, газа и нефти. Это также может отразиться на достижении целей ЕС по сокращению выбросов в рамках перехода к климатической нейтральности.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия призывает страны Евросоюз проработать план действия в случае прекращения поставок газа из РФ.

По словам Симсон, подготовка к такому сценарию начала прорабатываться в январе этого года. Она подчеркнула, что ЕС должен развивать альтернативную энергетику, поскольку он не может в настоящее время полностью заместить газ из РФ.