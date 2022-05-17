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WP: экспорт китайских технологий в Россию резко упал

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Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспорт китайских технологий в Россию резко упал в марте после вступления в силу американских санкций, передает The Washington Post.

По данным издания, поставки китайских ноутбуков в Россию в марте сократились на 40% по сравнению с февралем, а экспорт смартфонов сократился на две трети. Экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования, в свою очередь, упал на 98%.

Санкции США направлены на то, чтобы компании во всем мире соблюдали запрет, если они используют американское производственное оборудование или программное обеспечение для производства компьютерных чипов. По словам аналитиков, большинство заводов по производству чипов по всему миру, в том числе в Китае, используют программное обеспечение или оборудование, разработанное в США.

Ранее сообщалось, что Канада готовит санкции на экспорт товаров и технологий в Россию.

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