Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Российский теннисист Медведев проиграл французу Гаске на турнире в Женеве 21:36
Депутат Останина: кабмин поддержал создание молодежной организации по примеру... 21:35
Пользователи WhatsApp смогут незаметно для других покидать групповые чаты 21:28
Губернатор Курской области сообщил об обстреле пограничного пункта Теткино со стороны... 21:28
Макрон: заявку на членство Украины в ЕС рассмотрят в июне 21:24
Названы регионы России, где можно бюджетно отдохнуть в санатории 21:23
Медведев: РФ не допустит Третьей мировой, но готова дать «сверхмощный ответ»... 21:16
Приложения из App Store будут списывать деньги за подписки без разрешения... 21:07
В акции «Ночь музеев» примут участие более 2 тысяч учреждений... 20:58
Ветеран ЦСКА Пономарев об уходе Фернандеса: ни черта он не «Супер Марио» 20:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Власти США планируют полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая, что повысит вероятность дефолта, передает Bloomberg.

По данным агентства, Управление по контролю за иностранными активами минфина США аннулирует действие общей лицензии, срок действия которой истекает 25-го числа.

Некоторые чиновники минфина заявили, что возможность погасить долг еще больше опустошит казну России и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную операцию на Украине.

При этом администрация США решила не продлевать возможность оплаты, чтобы «сохранить финансовое давление на Москву», подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что Россия выплатила деньги по двум облигациям, но риск дефолта в стране пока сохраняется из-за санкций.

Из-за жестких санкций, которые вводят западные страны, инвесторы не могут понять, получат ли они причитающиеся им будущие платежи. Ограничения сильно усложнили перевод денег, затруднив и заблокировав движение средств, отмечают эксперты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть