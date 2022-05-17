Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Власти США планируют полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая, что повысит вероятность дефолта, передает Bloomberg.

По данным агентства, Управление по контролю за иностранными активами минфина США аннулирует действие общей лицензии, срок действия которой истекает 25-го числа.

Некоторые чиновники минфина заявили, что возможность погасить долг еще больше опустошит казну России и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную операцию на Украине.

При этом администрация США решила не продлевать возможность оплаты, чтобы «сохранить финансовое давление на Москву», подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что Россия выплатила деньги по двум облигациям, но риск дефолта в стране пока сохраняется из-за санкций.

Из-за жестких санкций, которые вводят западные страны, инвесторы не могут понять, получат ли они причитающиеся им будущие платежи. Ограничения сильно усложнили перевод денег, затруднив и заблокировав движение средств, отмечают эксперты.