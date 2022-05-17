Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля

Индекс РТС на Московской бирже вырос на 2,28%, до 1 200,83 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:34. В последний раз индекс РТС находился выше 1 200 пунктов 23 февраля 2022 года.

К 18:39 мск индекс РТС рос на 2,26% и находился на уровне 1 200,61 пункта. В то же время индекс Мосбиржи прибавлял 2,5% и рос до 2 423,75 пункта.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов Мосбиржи упал ниже 65 руб. впервые с июня 2017 года. В начале торгов евро опускался до 64,95 руб. Доллар составлял 62,62 руб., опускаясь ниже 63 руб. впервые с февраля 2020 года. К 10.10 мск курс евро поднялся до 66,28 руб., доллара — до 63,71 руб.

До этого исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что существенный спад курса евро происходит из-за сокращения импорта из Евросоюза (ЕС), перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте.

В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов объяснил, чем опасен доллар по 60 руб. для российского бюджета.