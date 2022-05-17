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Ненефтегазовые доходы бюджета России снизились на 18% в апреле

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В номинальном выражении ненефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле 2022 года снизились на 18% к апрелю 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы Минфина России.

В апреле 2022 года ненефтегазовые доходы составили чуть менее 1,06 трлн руб. Тогда как в апреле 2021 года соответствующие поступления в бюджет страны были равны 1,29 трлн руб. Это падение самое существенное с августа 2020 года. Предыдущий антирекорд установили в августе 2020 года. Тогда рекорд по снижению ненефтегазовых доходов бюджета был равен 23%.

К ненефтегазовым доходам страны относятся, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, поступления от госсобственности, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья, экспортные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты.

На прошлой неделе аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили, что поступления налогов в российский бюджет в марте 2022 года составили рекордные 4,1 трлн руб. В годовом сравнении поступления в бюджет в марте этого года увеличились на 34,5%.

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