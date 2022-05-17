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В польскую налоговую обратились 37 фирм с просьбой разморозить активы, попавшие под санкции

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Attila Husejnow/Global Look Press

В налоговую администрацию Польши с заявками о разморозке активов обратились 37 фирм, попавших в санкционный список из-за связей с капиталом из РФ, сообщает газета Rzeczpospolita.

От этих фирм в общей сумме поступило 55 заявок о разблокировке экономических ресурсов. Как рассказали в налоговой службе страны, каждое обращение «будет рассматриваться в индивидуальном порядке».

«В случаях, когда размораживание средств включенного в санкционный список субъекта влияет на выплату зарплат работникам или же оказание медицинских услуг, финансируемых этим субъектом, средства могут быть разморожены на основаниях, описанных в законе», — ответили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Польша обязала дочернюю компанию российского «Новатэка» — Novatek Green Energy, которая попала под санкции, передать всю газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.

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