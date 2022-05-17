PPF и Home Credit решили продать банковские активы и дочерние компании в России

Группа PPF, в которую входит банк «Хоум Кредит», решила продать банковские активы в России дочерней компании группы инвесторов во главе с бывшим президентом Российской торговой системы Иваном Тырышкиным. Об этом сообщается на сайте компании.

В PPF отметили, что сделка по продаже активов приведет к уходу группы «Хоум Кредит» с российского рынка. При этом сумма сделки в документе не указывается.

В пресс-релизе также добавили, что в рамках договоренности также будет продан казахстанский банк «Хоум Кредит». Кроме того, сделка пройдет упорядоченно и структурированно.

Группа PPF — международная инвестиционно-финансовая группа. Холдинговая компания группы — PPF Group N. V. зарегистрирована в Амстердаме. Организация была основана в 1991 году. Занимается в таких отраслях как банковское дело, страхование, энергетика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, ритейл и недвижимость.

7 мая Financial Times сообщила, что банки Европы и США потерпят миллиардные убытки в случае сокращения деятельности в России или ухода с российского рынка. Согласно подсчетам Financial Times, западные банки в совокупности имеют $86 млрд вложений в Россию и почти 40 000 сотрудников. По данным издания, предполагаемые убытки могут превысить $10 млрд.