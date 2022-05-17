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Треть крымских гостиниц могут не открыться из-за отсутствия спроса

«Ъ»: около трети гостиниц в Крыму могут не открыться из-за низкого спроса

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Около трети гостиниц и гостевых домов в Крыму могут не открыться в пик сезона из-за падения спроса у россиян на отдых на полуострове, сообщает «Коммерсантъ».

Из материала следует, что многие отельеры напуганы сокращением прогнозируемой загрузки на лето до 30–40%. При этом они не могут снижать цены для привлечения отдыхающих из-за ощутимой инфляции.

По словам представителя Tvil.ru Оксаны Шустиковой, работу не возобновят отели на 50–60 номеров, что является 20–30% от всего номерного фонда Крыма. А директор «Тур Этно» Андрей Пылов говорит, что перенос сроков открытия сезонных объектов с конца апреля на конец мая является массовым явлением и , вероятно, некоторые объекты решат отказаться от работы в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что после майских праздников и из-за закрытых аэропортов на юге России, отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены до 30%.

До этого Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 19 мая текущего года.

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