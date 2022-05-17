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Семья и Дети #Операция на Украине
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Глава Минфина ФРГ допустил арест зарубежных активов Центробанка РФ

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Global Look Press

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в интервью испанской газете Mundo, что «политически открыт» для идеи ареста активов Центрального банка России за рубежом.

«Мы уже обсуждаем это в [рамках] G7 и ЕС, предложения на столе», — сказал глава немецкого Минфина.

По его словам, когда речь касается частного сектора, необходимо проверить, что возможно сделать с точки зрения закона. Линднер подчеркнул, что нужно уважать верховенство права, даже ситуация касается «российских олигархов».

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что передать замороженные в ФРГ российские активы Украине, как того требует Киев, непросто.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал руководителей дипломатических ведомств стран G7 принять законы, которые бы позволили конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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