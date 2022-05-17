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В Британии предсказали катастрофический рост цен на продукты из-за Украины

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Rupak De Chowdhuri/Reuters

Ситуация на Украине может привести к катастрофическому росту цен на продовольствие в мире. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли во время выступления в парламентском комитете по финансам, передает Daily Mail.

«Опасаюсь, что с Украиной связаны наиболее серьезные экономические риски, которые я сведу к двум факторам. Один из них будет звучать довольно апокалиптически и он касается продовольствия», — отметил Бейли.

По его словам, другой фактор заключается в дальнейшем резком росте цен на энергоносители. Это будет происходить за счет сокращения поставок газа и продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо.

Он добавил, что власти Британии не могут повлиять на рекордный уровень инфляции в стране, который произошел из-за внешних факторов. Кроме того, ситуация только усугубляется. При этом такое положение дел является поводом для беспокойства не только для Британии, но и для других развивающихся стран.

16 мая парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин на фоне роста цен в стране предложила гражданам больше работать или переходить на более высокооплачиваемые должности. По ее словам, власти работают над оказанием помощи гражданам в краткосрочной перспективе, например, с оплатой счетов за электроэнергию.

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