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В Renault назвали болезненным решение об уходе с российского рынка

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент французского автопроизводителя Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что решение об уходе компании с российского рынка было очень болезненным, а передача ее доли в «АвтоВАЗе» стала необходимостью ради сохранения рабочих мест россиян, передает ТАСС.

«Это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — пояснил он в интервью японскому каналу NHK.

Сенар также отметил, что еще сохраняется возможность возобновления деятельности компании в России в случае улучшения ситуации. Он указал, что автомобильная промышленность сейчас находится «в крайне сложной ситуации», в частности из-за резкого удорожания комплектующих.

Накануне Минпромторг РФ сообщил, что Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» государству в лице подведомственного министерству ФГУП «НАМИ». Концерн Renault владеет «АвтоВАЗом» с 2009 года.

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