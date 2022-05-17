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На Кипре пожаловались на рост цен из-за санкций против России

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Virginia Mayo/AP

Представитель Ассоциации супермаркетов Кипра Андреас Хаджиадаму заявил, что рост цен, который фиксируется с начала года, не показывает никаких признаков замедления. Об этом пишет издание Cyprus Mail.

«Каждый раз, когда санкции вводят против России, цена товаров в супермаркетах меняется, особенно импортируемых из-за границы... Вот почему правительству необходимо поддерживать потребление местных товаров и, самое главное, уважать потребителей и защищать их покупательскую способность», — сказал Хаджиадаму.

Он отметил, что высокая стоимость бензина и электричества оказала «эффект домино» на цены на товары в супермаркетах, но он не ожидает нехватки продуктов.

Его комментарии прозвучали незадолго до встречи, где президент Никос Анастасиадис собирается обсудить вопрос роста цен и растущей инфляции с кабинетом министров. Ранее Анастасиадис в субботу заявил, что если санкции против России не достигнут цели, они не будут приняты.

Ранее сообщалось, что Германия стала платить за товары из РФ в два раза больше, невзирая на беспрецедентное количество антироссийских санкций.

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Санкции против России
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