Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США

Основатель Amazon Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции в стране. Об этом миллиардер написал в Twitter.

«Они [власти] хотят замылить тему, и это понятно... Инфляция — это регрессивный налог, который больше всего вредит наименее богатым. Неправильное направление не поможет стране», — подчеркнул он.

Безос также напомнил, что Вашингтон пытался «всеми силами» добавить в федеральный бюджет еще $3,5 трлн. По его словам, если бы властям это удалось, инфляция была бы еще выше.

Эти слова Безоса были ответом на ветку, в которой президент Джо Байден заявил, что США находятся на пути к крупнейшему за всю историю сокращению годового дефицита, составившему $1,5 трлн.

Комментарии прозвучали в связи с тем, что инфляция в Соединенных Штатах приближается к 40-летнему максимуму, и чиновники Федеральной резервной системы надеются повысить процентные ставки для решения этой проблемы.

Ранее сообщалось, что Байден назвал пандемию COVID-19 и «действия» президента России Владимира Путина ключевыми причинами инфляции в США.