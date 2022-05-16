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Финский деревопереработчик Stora Enso решил продать еще три своих завода в России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Финская компания Stora Enso решила продать три завода по производству упаковки в России. Об этом сообщается на сайте компании.

В пресс-релизе указали, что речь идет о предприятиях в Луховицах, Арзамасе и Балабаново. Все они окажутся в распоряжении местного руководства. На заводах в совокупности работало 620 человек. Общая мощность составляла 395 млн. квадратных метров гофроупаковки за год.

Пресс-служба добавила, что убытки, связанные с продажей бизнеса в России, составят около €55 млн.

Stora Enso — ведущий поставщик возобновляемой продукции в области упаковки, биоматериалов, деревянного строительства и бумаги, а также один из крупнейших частных лесовладельцев в мире.

25 апреля финский гигант деревопереработки Stora Enso решил продать два своих лесопильных завода в России местному руководству. В компании посчитали, что при получении всех необходимых разрешений сделка будет закрыта во втором квартале 2022 года.

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