Европа должна закачать 59 млрд кубометров газа для достижения «ковидных» показателей

Для достижения уровней «ковидного периода» Европа должна закачать в свои подземные хранилища газа (ПХГ) не менее 59 млрд кубометров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

«Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще более 49 млрд куб. м газа, а для достижения уровней даже «ковидного периода» — 59 млрд куб. м.», — отметили в компании.

В «Газпроме» добавили, что поставки компании на внутренний рынок упали на 3,1% (3,9 млрд кубометров). Однако в первой половине мая они оказались на 6,1% выше показателей аналогичного периода 2021 года.

С 1 января по 15 мая экспорт газа составил 55,9 млрд кубометров, что более чем на четверть (202, млрд кубометров) ниже аналогичного периода прошлого года.

В середине апреля заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев рассказал о сложностях с закачкой газа из России Европой и посчитал ситуацию неблагополучной. По мнению эксперта, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе в этом году перешли в режим преимущественной закачки газа раньше обычного, когда был достигнут сезонный минимум запасов, а именно 25,51% от номинального активного объема.