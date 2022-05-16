Роснедра сочли отсутствие технологий добычи основной проблемой освоения шельфа

Основная проблема в освоении месторождений на шельфе заключается в отсутствии отечественных технологий добычи. Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров.

«Сегодня основная проблема освоения шельфовых месторождений – отсутствие российских технологий добычи. В Баренцевом и Карском морях много хороших месторождений, но в отсутствие технологий добычи они остаются просто ресурсной базой», — отметил Петров.

По его словам, для России важно смотреть вперед и продолжать осваивать шельф. Также необходимо развивать технологии разведки и добычи на шельфе арктических морей.

Он добавил, что часть месторождений требует доразведки и более детального изучения. На некоторых пока не закончены геологоразведочные работы (ГРР), а где-то проверяется сейсмическая активность. Поэтому о каких-то перспективах речи не идет.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов не исключил сокращения добычи российской нефти на 17% в 2022 году из-за отказа европейцев ее покупать. Таким образом он ответил на вопрос об оценках Минфина последствий отказа Европы от покупки российских энергоносителей. По словам руководителя ведомства, Минфин не просчитывал возможные последствия для бюджета от этого шага.