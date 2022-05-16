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Турция предложила Европе альтернативу российскому газу

Турция предложила Европе газ из Восточного Средиземноморья взамен российского

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Murad Sezer/Reuters

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Поставки будут вестись как альтернатива поставкам газа из РФ.

«Одной из основных альтернатив [российскому голубому топливу] является газ из Восточного Средиземноморья. Турция готова помочь в этом отношении и быть частью данного процесса», — подчеркнул Калын.

Как добавил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара открыта для данной идеи по поставкам газовых ресурсов.

«У нас есть газопровод, который идет до Джейхана...» — сказал Калын.

Ранее Калын допускал, что вопрос зависимости ЕС от газа из РФ будет актуален еще 10 лет. Говоря о возможных альтернативах поставкам из России, он напомнил о проекте Nabucco, разрабатываемом в Европе.

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