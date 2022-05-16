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Мишустин заявил, что власти обнулят импортные пошлины на технологическое оборудование

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Российские власти намерены обнулить ввозные пошлины на оборудование и материалы, которые нужны для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министр страны Михаила Мишустина.

«Дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов...» — уточнил глава Кабмина.

По его словам, в первую очередь речь о сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности.

Также меры поддержки правительства РФ затронут строительную и транспортную отрасли.

«Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций...» — обратил внимание Мишустин.

Ранее Мишустин заявлял, что цель санкций Запада — ударить по простым россиянам. По его словам, экономике необходимо полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях.

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Санкции против России
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