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АЦБК и РОТЕК подписали контракт на поставку второй турбины стоимостью 1,4 млрд. рублей

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АЦБК

АО «Архангельский ЦБК» и АО «РОТЕК» подписали контракт на поставку второй паровой турбины мощностью 30 МВт, которая заменит устаревшую турбоустановку в рамках программы модернизации энергосистемы предприятия.

Стоимость турбины составляет 1,4 млрд. рублей.

Современная турбина ПР-30 производства Уральского турбинного завода будет оборудована системой предиктивной аналитики «ПРАНА». В условиях санкций возможность контролировать состояние энергетического оборудования, прогнозировать график покупки запчастей и предупреждать аварии приобретает решающее значение в сохранении надежности энергосистем.

Запуск второй турбины планируется в 2024 году. Ожидается, что ввод в эксплуатацию позволит повысить надежность и эффективность энергоснабжения предприятия, даст выраженный экологический эффект, минимизирует простои и позволит оптимизировать сервисный фонд.

Общая стоимость проекта составит порядка 3 млрд. рублей.

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