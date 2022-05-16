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В Подмосковье сильнее всего подешевело жилье в Подольске и Балашихе

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Первые места среди городов Подмосковья с наибольшим снижением средней цены квадратного метра за месяц заняли Подольск, Балашиха и Домодедово. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Циан.Аналитики».

Первое место среди городов Московской области с наибольшим снижением средней цены «квадрата» стал Подольск. С марта по апрель 2022 года средняя цена 1 кв. м упала со 191,6 тыс. рублей до 186,3 тыс. рублей. То есть снижение составило 3,8%, отметили аналитики.

Второе место с понижением средней цены на 3%, до 155,3 тыс. рублей, заняла Балашиха. Третье место у Домодедово, где цена упала на 0,9%, до 152,9 тыс. рублей. Четвертая строчка рейтинга у Котельников, где цена за квадратный метр снизилась на 0,8%, до 184,8 тыс. рублей. Замыкает пятерку Хотьково, где «квадрат» снизился на 0,7%, до 116,8 тыс. рублей.

6 мая РБК, ссылаясь на данные аналитиков Dataflat написали, что в апреле 2022 года на рынке новостроек столичного региона зарегистрировали 9,5 тыс. сделок, что на 48% меньше мартовских показателей. Выручка от продаж новостроек в апреле 2022 года составила 112,1 млрд рублей. Этот показатель на 46% ниже, чем месяцем ранее, когда он составлял 209,5 млрд рублей.

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