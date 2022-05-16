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В Болгарии спрогнозировали снижение цены на газ к апрельскому уровню в июне

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Reuters

Цена на газ для потребителей в Болгарии снизится к апрельским показателям в июне 2022 года. Об этом в интервью телеканалу Nova заявил премьер-министр страны Кирил Петков.

«Для потребителей цена газа в июне вернется на прежний уровень, на уровень апреля. А майское повышение цены газа на 14% стало чрезвычайным обстоятельством прекращения поставок газа со стороны «Газпрома» и поиском альтернативных поставок», — отметил Петков.

По его словам, газ на американском рынке по стоимости оказался в разы ниже, чем цена «Газпрома». Поэтому, несмотря на транспортные и прочие расходы, поставки из США вполне возможны.

Он добавил, что в реальности поставки газа из США не будут дешевле поставок из России. Со временем сложится ситуация, что из-за всех появившихся расходов американский газ будет эквивалентен по стоимости российскому. Однако договоры с американской стороной уже подписаны. Первые танкеры должны прибыть в Болгарию уже 8 и 23 июня.

14 мая болгарское информационное агентство БТА сообщило, что цена на природный газ на май в Болгарии выросла почти на 14% из-за прекращения поставок топлива из России.

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