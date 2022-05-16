В Москве предложили временно снять ограничение на торговлю пивом на заправках

Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и др.) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой «в рамках эксперимента» до конца года снять запрет на продажу некрепкого алкоголя на заправочных станциях. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

В письме и. о. президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева говорится, что возврат алкоголя крепостью не выше 16,5% на АЗС дополнит аналогичную меру в отношении летних кафе, музеев, концертных залов и спортивных сооружений, а также поддержит бизнес в сложных условиях. Отмечается также, что ранее пиво на АЗС занимало около 10% продаж.

По словам Дурдыева, у пивоваренных компаний возникли сложности с поставками сырья и материалов, и «незначительный рост» продаж в первом квартале (на 3,7%) связан за закупкой впрок по старым ценам. По итогам года, полагает он, рынок может сократиться на 4–5%.

Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, комментируя предложение, сказал, что снятие ограничения стало бы точкой роста и для российских виноделов.

Ранее власти Москвы до конца года сняли запрет на продажу алкоголя на верандах ресторанов. По данным двух источников, постановление было принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса. Раньше продажа алкоголя на летних верандах грозила заведениям штрафам до 150 000 руб. или лишением лицензии, а посетителей могли привлечь у административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.