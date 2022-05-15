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В Минфине Украины заявили об ухудшении условий экспорта стали и чугуна

Замминистра финансов Украины Кава сообщил об уменьшении возможностей по экспорту металлов

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна, и утратила способность перерабатывать железную руду, заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава в эфире канала «Украина 24», передает РИА «Новости».

«После утраты в Мариуполе «Азовстали» и «Завода имени Ильича» Украина потеряла половину возможностей для экспорта украинской стали и чугуна», — сказал он.

Кава пояснил, что из-за потери Украиной возможности перерабатывать железную руду, ее придется экспортировать необработанной, что приведет к потере прибыли, так как это товар «с меньшей добавленной стоимостью».

Также он заключил, что украинская металлургия сильно пострадала, и требует годы и миллиарды долларов для восстановления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими городами, регионами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление. По его словам, Украине нужен план международной поддержки, аналогичный плану Маршалла. Стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры Зеленский ранее оценивал в $600 млрд.

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