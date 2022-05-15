Россиянам посоветовали конвертировать доллары в рубли

Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что наличные доллары остаются востребованными, но в безналичном виде с ними стоит выполнить ряд операций.

По словам инвестора, доллары рекомендуется конвертировать в рубли и разместить на своих депозитах. Так как ставки остаются высокими, это позволит извлечь прибыль на обмене валют благодаря разнице учетных ставок.

«В выстроенной годами мировой экономической системе обнаружилась серьезная уязвимость: остановка «печатного станка» и повышение ставок ФРС, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочих накопившихся уязвимостей, что приведет к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии», — предупредил эксперт.

Лосев утверждает, что доллар не будет всегда занимать лидирующую позицию на мировом рынке, и советует «привыкать» к китайскому юаню и больше доверять рублю.

Бывший председатель ЦБ РФ Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что текущий курс американской валюты для России невыгоден. Мнения депутатов и экономистов по этому вопросу разошлись.