Эксперт опроверг связь роста цен на продукты в России с увеличением стоимости ж/д перевозок

Член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков утверждает, что рост цен на продукты в России не связан с увеличением стоимости железнодорожных перевозок, сообщает РИА «Новости».

«Ставка на железнодорожные перевозки скоропортящейся продукции какой была на начало января-февраля 2022 года, такой и осталась. Поэтому на цену товаров транспортировка никак не повлияла. Рост цен связан с другими факторами. Тем более, что транспортная составляющая занимает порядка 10% от конечной стоимости продукта», — пояснил Востриков.

Он уточнил, что ситуация на внутрироссийских линиях железной дороги осталась прежней, однако отмечается снижение объема импорта через петебургский и новороссийский морские порты.

«Ключевые тренды — это увеличение экспорта продуктов питания из Белоруссии транзитом через Россию, а также рост экспорта через дальневосточные порты в Среднюю Азию», — резюмировал Востриков.

Ранее Финляндия запустила первый товарный поезд из Китая в обход России.