Турция, Казахстан, Китай и Армения выиграют от введения в России параллельного импорта

Введение в России параллельного импорта принесет наибольшую выгоду Турции, Казахстану, Китаю и Армении. Такое мнение высказала руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова, пишет РИА «Новости».

«Рост импорта будет способствовать росту товарооборота со странами, через которые будет осуществляться параллельный импорт. Странами-бенефициарами такого импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения», — полагает Анисимова.

Кроме того она считает, что увеличение объемов закупки товаров за границей будет способствовать сокращению темпов роста цен и ограничению укрепления рубля.

В первой воловине мая на официальном интернет-портале правовой информации появился список товаров для параллельного импорта. В перечне 96 позиций. Перечень подготовили представители Минпромторга России.

Затем министр промышленности Денис Мантуров не исключил, что список могут расширять и сужать раз в квартал иди два месяца. Все будет зависеть от решений иностранных компаний по работе в России.