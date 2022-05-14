Дегтярев предложил Белоруссии вывозить экспорт через Хабаровскую область

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром республики Романом Головченко предложил вывозить белорусский экспорт через Хабаровскую область, сообщает РИА «Новости».

«Мы пригласили белорусскую сторону в крупные логистическо-транспортные проекты и в портовую инфраструктуру зайти и в складские проекты. Почему, потому что для Белоруссии важно иметь рынки сбыта на Востоке — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Республика живет экспортом, она производит намного больше, чем может потреблять, ей нужно торговать», — считает Дегтярев.

По итогам встреч хабаровской делегации с руководством Белоруссии, была достигнута договоренность о взаимодействии и сотрудничестве в различных сферах с республикой в лице Могилевского областного исполнительного комитета.

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