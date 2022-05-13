Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
The Athletic раскритиковал игру Овечкина фразой «звезды «Вашингтона» затихли» 00:16
Спецслужбы Молдавии и Украины обмениваются данными по Приднестровью 00:03
Врач объяснила, как мужчинам избавиться от «пивного» живота 13.05.2022, 23:57
Зеленский сообщил о возобновлении работы посольств 37 стран... 13.05.2022, 23:52
Комментатор Губерниев назвал чемпиона ОИ Тихонова «маразматиком»... 13.05.2022, 23:45
В Госдуме предсказали раскол НАТО после вступления в него Финляндии и... 13.05.2022, 23:38
Кабмин Украины решил передать «Нафтогазу» заправки, которые связывают... 13.05.2022, 23:33
Bloomberg назвал причину замены зарядки iPhone на USB Type-C 13.05.2022, 23:17
Глава МИД Германии Бербок обвинила Россию в ведении продовольственной войны 13.05.2022, 22:58
Экс-президент Молдавии оценил шансы страны вступить в Евросоюз 13.05.2022, 22:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

На Украине начали проверку из-за критической ситуации на топливном рынке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Антимонопольный комитет Украины начал проверку в связи с критической ситуацией на рынке розничной торговли в стране, сообщает ТАСС.

Ведомство намерено выяснить, способствовали ли этой ситуации объективные причины или кризис мог быть вызван сговором крупнейших игроков рынка, уточняет пресс-служба ведомства.

Как отмечается в заявлении, поступающие в комитет данные являются противоречивыми: с одной стороны, топливо имеется в достаточных объемах, а с другой — отдельные операторы не реализуют продукцию через розничную сеть АЗС, а там, где продажи проходят, очереди могут достигать «нескольких километров».

Комитет уже провел встречу с представителями крупнейших сетей АЗС на Украине. «Наша цель — в сжатые сроки выяснить причины возникновения дефицита на рынке топлива и дать обществу объективную, беспристрастную картину относительно этой ситуации», — указала на встрече замглавы антимонопольного комитета Анжелика Коноплянко.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский потребовал ликвидировать очереди на АЗС страны. Во многих регионах Украины образовались очереди на заправках, фиксировали и рост цен на топливо. Зеленский пообещал в ближайшие две недели наладить бесперебойные поставки топлива в страну. Также во избежание дефицита правительство повысило предельный уровень торговых надбавок для дизтоплива на 40% и для бензина на 42,8% с учетом НДС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть