На Украине начали проверку из-за критической ситуации на топливном рынке

Антимонопольный комитет Украины начал проверку в связи с критической ситуацией на рынке розничной торговли в стране, сообщает ТАСС.

Ведомство намерено выяснить, способствовали ли этой ситуации объективные причины или кризис мог быть вызван сговором крупнейших игроков рынка, уточняет пресс-служба ведомства.

Как отмечается в заявлении, поступающие в комитет данные являются противоречивыми: с одной стороны, топливо имеется в достаточных объемах, а с другой — отдельные операторы не реализуют продукцию через розничную сеть АЗС, а там, где продажи проходят, очереди могут достигать «нескольких километров».

Комитет уже провел встречу с представителями крупнейших сетей АЗС на Украине. «Наша цель — в сжатые сроки выяснить причины возникновения дефицита на рынке топлива и дать обществу объективную, беспристрастную картину относительно этой ситуации», — указала на встрече замглавы антимонопольного комитета Анжелика Коноплянко.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский потребовал ликвидировать очереди на АЗС страны. Во многих регионах Украины образовались очереди на заправках, фиксировали и рост цен на топливо. Зеленский пообещал в ближайшие две недели наладить бесперебойные поставки топлива в страну. Также во избежание дефицита правительство повысило предельный уровень торговых надбавок для дизтоплива на 40% и для бензина на 42,8% с учетом НДС.