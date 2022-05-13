Два сотрудника Росгвардии отчитались о доходах за 2021 год

Два человека отчитались о доходах по итогам 2021 года в Росгвардии, соответствующие сведения опубликованы на сайте ведомства.

Так, в отчете указан главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и глава департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества полковник Сергей Шевчук.

Согласно документу, у Золотова в собственности имеются три земельных участка площадью 17 143 кв. м, два жилых дома, две квартиры, ледник, машиноместо, два строения и доли в еще одной квартире и участке. Кроме того, Золотов владеет автомобилем Mercedes-Benz G класса и мотовездеходом Yamaha. Доход главы Росгвардии по итогам прошлого года превысил 6,8 млн рублей.

У Шевчука в собственности зафиксирована квартира площадью 76,7 кв. м. Его доход в прошлом году составил почти 3,5 млн рублей, он вырос в сравнении с 2021 годом на 74%.

В прошлом году о доходах отчитались 92 сотрудника Росгвардии.

Ранее о своих доходах также отчитались руководители и сотрудники российских министерств, ЦБ, Госдумы и правительства. Согласно отчетам, самый большой доход среди правительственных чиновников задекларирован у министра торговли и промышленности Дениса Мантурова.