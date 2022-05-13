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Медведев заявил о внебюджетных вложениях в стартапы «Сколково» в размере ₽38 млрд за год

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Стартапы «Сколково» в 2021 году получили из внебюджетных источников 38 млрд рублей инвестиций. Об этом на заседании попечительского совета фонда «Сколково» заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

«В стартапы «Сколково» из внебюджетных источников было инвестировано более 38 миллиардов рублей. Этот показатель тоже практически в два раза выше, чем результат 2020 года», — отметил Медведев.

По его словам, наибольший рост показали социально-значимые сервисы, которые пользовались спросом в острый период пандемии. Кроме того, выросло число зарегистрированных в «Сколково» компаний с увеличением числа рабочих мест на 70 тыс.

Он добавил, что выручка компаний-резидентов в 2021 году выросла на 250 млрд рублей, что вполовину больше показателей 2020 года.

Ранее в пятницу глава Skyeng Александр Ларьяновский заявил, что российский рынок инвестиций в стартапы и развивающийся бизнес разрушен, а компании не знают, откуда брать деньги. По его словам, азиатские страны будут занимать выжидательную позицию и наблюдать за развитием ситуации в России. Возможно, уже через шесть месяцев могут появиться первые решения в вопросе инвестиций. Однако сейчас придется рассчитывать на собственные силы.

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