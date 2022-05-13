Сбербанк запустил онлайн-выдачу тендерных гарантий клиентам малого и микробизнеса. Услуга доступна для корпоративных клиентов в СберБизнесе и интернет-банке.

Срок тендерных гарантий составляет 37 месяцев, сумма – до 50 млн рублей.

«За 2021 год, работая по старой схеме, мы выдали более девяти тысяч тендерных гарантий. Сегодня, когда у наших клиентов появилась возможность онлайн-оформления гарантии на всех этапах, мы рассчитываем на рост количества соответствующих заявок.

Упрощение процедуры стало возможным после внесения изменений в законодательные акты, поменявшие порядок поэтапного оформления заявки и проведения обеспечительных процедур. Сейчас время на оформление гарантии в банке занимает около трех минут, а обеспечение и поручительство не требуется», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Ранее заявки на подготовку обеспечительной документации для проведения закупочных процедур можно было также направлять онлайн, однако подписание документов требовало присутствия в банке.