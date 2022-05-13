Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
18-летняя леди Луиза Виндзор управляла экипажем принца Филиппа на Королевском конном... 16:46
Каррера ответил на вопрос, приедет ли в Москву на финал Кубка России... 16:46
Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России 16:46
Футболист Тарасов признался, что у него есть заначка от жены 16:45
Россия похвалила Румынию за отказ идти на обострение после терактов... 16:43
В Тамбове мужчина оставил рюкзак с «бомбой» около детского сада 16:42
Глава британского МИД призвала не снимать санкции с России до наступления мира... 16:37
В Российской премьер-лиге рассматривают пять вариантов проведения сезона-2022/23 16:33
Гендиректор «Формулы кино» заявил о возможном закрытии части кинотеатров... 16:33
В МИД Сербии заявили о готовности четырех стран отозвать признание Косово 16:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Сбербанк запустил онлайн-выдачу тендерных гарантий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости

Сбербанк запустил онлайн-выдачу тендерных гарантий клиентам малого и микробизнеса. Услуга доступна для корпоративных клиентов в СберБизнесе и интернет-банке.

Срок тендерных гарантий составляет 37 месяцев, сумма – до 50 млн рублей.

«За 2021 год, работая по старой схеме, мы выдали более девяти тысяч тендерных гарантий. Сегодня, когда у наших клиентов появилась возможность онлайн-оформления гарантии на всех этапах, мы рассчитываем на рост количества соответствующих заявок.

Упрощение процедуры стало возможным после внесения изменений в законодательные акты, поменявшие порядок поэтапного оформления заявки и проведения обеспечительных процедур. Сейчас время на оформление гарантии в банке занимает около трех минут, а обеспечение и поручительство не требуется», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Ранее заявки на подготовку обеспечительной документации для проведения закупочных процедур можно было также направлять онлайн, однако подписание документов требовало присутствия в банке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть