Владелица кафе «АндерСон» омбудсмен Татулова сообщила, что покинула Россию

Совладелица сети «АндерСон» и омбудсмен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова уехала из России. Об этом она сообщила в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) еще 1 мая, однако СМИ обратили внимание на пост только сейчас.

«Я не политик, не политолог, не оппозиция и не враг. Я предприниматель и неравнодушный, порядочный человек. Похоже, для таких, как я, наступило совсем темное время», — написала Татулова.

Она добавила, что сейчас находится в Ереване вместе с сыном.

«АндерСон» — сетевое семейное кафе-кондитерская. Компания была основана в 2009 году. На сегодняшний день по всей России работает 40 кафе. Также у «АндерСон» есть своя кондитерская фабрика, которая производит десерты и замороженные полуфабрикаты для кафе и розницы.

Анастасия Татулова — российский предприниматель, основательница и владелица сети семейных кафе Андерсон, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса (с 2020 года).

12 мая бывший знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, объявленный в России в розыск, в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» признался, что уехал из России в Азербайджан.