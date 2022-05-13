Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Власти запретили продажу алкоголя в пострадавшем от пожаров красноярском Уяре 10:34
Экс-кандидат в депутаты Госдумы обвинил The Washington Post в искажении его слов 10:33
В Якутии школьник украл деньги у педагога, пока настраивал ей телефон 10:32
В российских кинотеатрах покажут отреставрированные версии советских мультфильмов 10:32
Телефонные мошенники похитили 1,2 млн рублей у замглавы ФНС России 10:32
Из американского национального парка были украдены окаменелости триасового периода 10:31
В Британии назвали визиты Лаврова в Оман и Алжир большим успехом для России 10:31
На Трэвиса Скотта подали в суд из-за выкидыша после давки на фестивале 10:31
Ксения Собчак объяснила, почему отказалась от кесарева 10:28
В Киеве решили сократить комендантский час 10:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Евро на торгах опустился ниже 65 рублей впервые с 2017 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Курс евро в ходе торгов Мосбиржи упал ниже 65 руб. впервые с июня 2017 года.

В начале торгов евро опускался до 64,95 руб.

Доллар составлял 62,62 руб., опускавшись ниже 63 руб. впервые с февраля 2020 года.

К 10.10 мск курс евро поднялся до 66,28 руб., доллара — до 63,71 руб.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что существенный спад курса евро происходит из-за сокращения импорта из Евросоюза (ЕС), перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте.

В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов объяснил, чем опасен доллар по 60 руб. для российского бюджета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть