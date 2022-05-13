Евро на торгах опустился ниже 65 рублей впервые с 2017 года

Курс евро в ходе торгов Мосбиржи упал ниже 65 руб. впервые с июня 2017 года.

В начале торгов евро опускался до 64,95 руб.

Доллар составлял 62,62 руб., опускавшись ниже 63 руб. впервые с февраля 2020 года.

К 10.10 мск курс евро поднялся до 66,28 руб., доллара — до 63,71 руб.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что существенный спад курса евро происходит из-за сокращения импорта из Евросоюза (ЕС), перехода к оплате за газ в рублях и снижения интереса трейдеров к европейской валюте.

В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов объяснил, чем опасен доллар по 60 руб. для российского бюджета.