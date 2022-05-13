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Экономист назвал причину, по которой стоит успеть открыть вклад в банке

Экономист Переславский посоветовал открыть вклад в банке, потому что ставки будут снижаться

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что ставки по банковским депозитам зависят от ключевой ставки Банка России — если она ниже, то и процент по вкладам меньше, при этом уже сейчас ставки начинают снижаться до 12-13% годовых, передает Prime.

По его словам, краткосрочные депозиты позволяют получить больше, так как с увеличением периода депозита снижается процент по ставке.

«То есть при вкладе на 3 месяца можно получить 13% годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5-12%», — отметил Переславский.

Он считает, что в ближайшие 3-4 месяца существуют большая вероятность корректировки ЦБ ключевой ставки с текущих 14% годовых до 12-12,5%.

Экономист пояснил, что вклады являются надежным инструментом спасти свои сбережения от инфляции, а также посоветовал внимательно изучать условия, чтобы избежать подводных камней при открытии банковского депозита.

Ранее в докладе Центробанка сообщалось, что годовая инфляция в России может составить в конце 2022-го от 18 до 23%. Предполагается, что под воздействием проводимой денежно-кредитной политики годовой темп роста цен сложится в диапазоне 5–7% по итогам 2023-го и к 2024 году вернется к целевому значению 4%.

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