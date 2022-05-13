Центробанк допустил рост безработицы из-за перестройки экономики России

Россия может столкнуться с ростом безработицы в период становления в стране новой экономики. Об этом говорится в докладе Центрального банка России о денежно-кредитной политике, передает ТАСС.

«Трансформация российской экономики может привести к росту безработицы, вызванной структурной перестройкой на рынке труда. Изменения могут быть неравномерными как в отраслевом, так и в региональном разрезе», — говорится в документе.

Отмечается, что уход крупных иностранных компаний с российского рынка может привести к тому, что часть бывших сотрудников этих организаций лишатся рабочего места, а количество вакансий этих категорий уменьшится.

Однако для процессов трансформации производственных цепочек может потребоваться большее число «синих воротничков», которых на рынке очень не хватает, отмечает ЦБ.

В регуляторе также отметили, что в условиях резкого роста инфляции компании обычно не пытаются его компенсироваться увеличением зарплат и оставляют их номинальный уровень неизменным. Благодаря такой стратегии компании могут снижать реальные затраты на трудовые ресурсы при максимально возможном сохранении рабочих мест.

По данным Центробанка, большинство организаций не намерены увольнять сотрудников в ближайшее время.

«Меры по поддержке занятости, принятые правительством Российской Федерации в 2022 году, также будут способствовать смягчению влияния кризиса на рынок труда», — прописано в докладе.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что России удалось избежать значительного роста безработицы и товарного дефицита.