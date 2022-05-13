В бундестаге увидели влияние Берлина на принятие Москвой решения ввести санкции

Россия приняла решение ввести санкции против энергетического сектора Германии отчасти связано с действиями немецкого правительства. Об этом заявил член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре, передает ТАСС.

«Фантазии правительства ФРГ насчет экспроприации [имущества принадлежащих России энергетических компаний] и дискуссия о введении эмбарго на энергоносители сыграли значительную роль в раскручивании нынешней спирали эскалации», — выразил мнение парламентарий.

По его словам, решение Москвы о контрсанкциях приведет к перебоям в снабжении, к заоблачным ценам, а также правовой безопасности Германии будет нанесен серьезный урон как экономически активной страны.

11 мая Россия ввела блокирующие санкции в отношении бывшей дочки российского «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH, а также EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа».

Российским компаниям запрещено совершать с этими юридическими лицами сделки, платежи, операции с ценными бумагами в их пользу и т.д.