NP: РФ возьмет под контроль альтернативные источники газа для ЕС при снижении поставок

В статье для агентства NoonPost обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда предположил, что в случае снижения поставок российского газа в европейские страны Москва, вероятно, попытается взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС.

Предположение выстроено на факте заинтересованности Москвы в инвестициях в строительство самого длинного в мире подводного газопровода Нигерия — Марокко.

Проект представляет собой часть европейских планов по снижению зависимости от голубого топлива из России за счет поставок из Египта, Израиля, Сенегала, Анголы и Нигерии, добавил Абдель Хаким ар-Рувейда.

«Помимо минимизации ущерба от введения антироссийских санкций, русские хотят сохранить статус «газового короля». Таким образом, либо Россия останется главным поставщиком энергоресурсов в Европу, либо возьмет под контроль любой проект, который она сочтет альтернативой российскому газу», — написал обозреватель в материале.

Ранее официальный представитель правительства Марокко Мустафа Байтас заявил, что реализация подводного газопровода Нигерия — Марокко (Nigeria Morocco Gas Pipeline, NMGP) находится на стадии инженерной разработки проекта.

Россия хочет финансировать газопровод из Нигерии в Марокко и Европу. Власти Нигерии заявили об интересе, проявляемом Российской Федерацией к строительству газопровода, связывающего африканский континент с Европой.

Протяженность газопровода должна составить 5,660 км, что сделает его самым длинным в мире.

В администрации президента Нигерии строительство намерены начать до мая 2023 года, до окончания его президентского срока.