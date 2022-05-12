Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявили «кибервойну»

С начала российской специальной военной операции на Сбербанк ежедневно совершается до нескольких десятков кибератак, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров <...> Банк ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак», — рассказал Кузнецов.

По его словам, одна из наиболее серьезных атак была зафиксирована 6 мая. Зампред правления подчеркнул, что специалистам центра киберзащиты удалось отразить ее и случившееся не повлияло на доступность сервисов банка.

«Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», — резюмировал он.

9 мая российский видеохостинг Rutube оказался недоступен из-за атаки хакеров.

Директор по информационной безопасности и сооснователь компании Awillix Александр Герасимов рассказал «Газете.Ru», что при атаке на видеохостинг, возможно, использовались вирусы-шифровальщики. В качестве самых ярких примеров эксперт привел атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline и крупнейшего международного производителя мяса JSB. Обе эти атаки считаются одними из самых разрушительных в истории США.