Глава «Опоры России» сравнил санкции ЕС со стрельбой по собственным ногам

Страны НАТО включили не просто цепочку санкций, но и цепочку вторичных санкций, и иногда они сами не понимают последствий принудительного ухода из России даже тех компаний, которые этого делать не должны, полагает президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Президент правильно назвал это безумием. Европейские политики в этой истерии уже не просто стреляют себе в ноги. Никогда еще не было, чтобы стоимость продуктов питания в Европе выросла на 11-20%, газ подорожал уже в полтора, а где-то и в два раза. Я видел, как во время предвыборного турне Макрона простой француз спрашивал его – а как мне жить, месье президент, когда у меня в разы выросли счета на коммунальные услуги, хотя зарплата осталась той же? Многие предприятия, в том числе высокотехнологичные, в той же Германии говорят о том, что без газа по той по цене, по которой его предлагала Россия, будут вынуждены просто временно остановить производство, так как по экономике они не вписываются», — отметил он.

Кроме того, богатые страны могут позволить себе купить необходимое, но ведь Россия и Украина являются основными поставщиками зерна в Африку и во многие страны Азии, напоминает Калинин. Таким образом, вводя санкции на российские корабли по заходу в порты, страны НАТО взвинчивают цены на продовольствие, в первую очередь для стран Африки.

«Посмотрите, что случилось в Шри-Ланке в результате подорожания продовольствия. Таким образом, страны НАТО провоцируют глобальную нестабильность и обеднение значительной части мира, развивающихся стран. Я понимаю, что им все равно, в экономическом плане они привыкли их грабить. Но аналогичным образом обстоит и ситуация в самих этих странах: в Германии и Франции в апреле почти на 60% рухнул экспорт в Россию, в Польше – на 50%, в среднем по Евросоюзу – на 55%. То есть из 7 млрд евро они за один месяц уже недополучили около 4 млрд евро. А в течение года с учетом ужесточения санкций они недополучат более 60 млрд евро», — говорит глава «Опоры России».

Это недополученная выручка их предприятий, не имеющих никакого отношения к решениям западных политиков — это зарплаты, это налоги и социальные программы, говорит Александр Калинин. Он согласен с президентом в том, что фактически сегодня политики Евросоюза своими действиями ведут к резкому сокращению доходов своих же граждан, которые их на это не уполномочивали.

«Плюс поставки оружия Украине провоцируют гуманитарный кризис, ведь это тоже нужно содержать за счет европейских граждан. Я думаю, США как раз и хотят, чтобы Европа деградировала в своем экономическом развитии, и гегемония Штатов сохранилась. То есть Вашингтон своих целей добивается», — считает президент «Опоры России».

Он полагает, что в сложившейся ситуации России необходимо укреплять свою экономическую независимость, развивать бизнес, в том числе малый, налаживать отношения с государствами за пределами Европы, а также стимулировать потребительский спрос, в том числе наращивая инвестиции в крупные инфраструктурные проекты.