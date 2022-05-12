Курс евро впервые с 2017 года опустился до 67 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился до 66,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:17 мск цена валюты опустилась ниже планки в 67 рублей — минимального значения с июня 2017 года. Однако позднее отыграла падение.

Курс доллара снизился до 64,7 рубля.

По данным РИА «Новости», курс доллара с расчетами «завтра» на 16.19 мск опустился на 2,52 рубля, до 64,68 рубля, евро — на 3,42 рубля, до 67,08 рубля.

Американское агентство Bloomberg сообщало, что российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Так, курс рубля вырос на 11% с начала 2022 года. Российская валюта по этому показателю обошла бразильский реал — он прибавил к доллару 9%.

Несмотря на это, эксперты предполагают, что биржевой курс может не соответствовать реальному.

Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.